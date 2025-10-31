Galatasaray'dan ayrıldı, ilk maçında asist yaptı
Galatasaray'dan İspanya LaLiga 2 takımı FC Andorra'ya transfer olan Efe Akman, ilk maçında performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
Sezon başında Galatasaray'dan İspanya LaLiga 2 ekibi FC Andorra'ya transfer olan genç orta saha oyuncusu Efe Akman, İspanya Kral Kupası'nda Valle de Egües'e karşı oynanan maça ilk 11'de başladı. 19 yaşındaki futbolcu ilk maçındaki performansıyla dikkat çekti.
FC Andorra karşılaşmayı 5-1 kazanırken Efe Akman, Alex Petxarroman'ın attığı golde orta sahadan şık bir asist yaptı. Genç futbolcu 90 dakika sahada kaldı.
Piyasa değeri 500 bin euro olan futbolcunun FC Andorra ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
