Galatasaray'ın yeni golcüsü: Ahmed Musa

Bafetimbi Gomis - Eren Derdiyok ikilisine alternatif arayan sarı kırmızılılar, bonservisi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de olan Nijeryalı oyuncu Ahmed Musa'nın peşine düştü. Devre arasında Galatasaray'ın kapısından dönen Nijeryalı hücum oyuncusu, eski takımı CSKA Moskova'ya gitti. Rusya'da 15 maçta 6 gole imzasını atan Ahmed Musa'nın kiralık sözleşmesi Haziran ayında bitecek. Bonservisi Leicester City'de olan Ahmed Musa, Premier Lig'e yükselen Wolverhampton'dan teklif almasına rağmen İngiltere'ye dönmeyi düşünmüyor. Bursaspor'da oynayan, milli takımdan yakın arkadaşı Shehu ile sürekli görüşen 25 yaşındaki oyuncu kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak bakıyor.
Sabah