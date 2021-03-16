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Galatasaraylı Erhan Önal hayatını kaybetti

Galatasaray efsane oyuncunun vefatını sosyal medyadan duyurdu. Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Erhan Önal vefat etti.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "1985-1992 yılları arasında Galatasaray forması giyen, kulübümüzün 9304 sicil numaralı üyesi Erhan Önal’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

Etiketler Galatasaray Erhan Önal galatasaray
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