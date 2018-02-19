Gattuso: Çalhanoğlu'na yumruk atmak istedim Kaynak Yeniçağ: Gattuso, "Çalh

İtalya Serie A'd Milan, Sampdoria'yı 1-0 mağlup ederken Teknik Direktör Gennaro Gattuso'nun sevinci görülmeye değerdi.

Oldukça sevinçli olduğu gözlenen Gattuso bir bir oyuncuları tebrik ederken sıra Hakan Çalhanoğlu'na gelince yüzü değişti.

O sırada Gattuso'yu izleyen Çalhanoğlu hocasının ilginç hareketlerine gülüyordu.

Gattuso, Hakan Çalhanoğlu'na doğru yürüyüp yumruğunu kaldırdı ve Hakan'a vuracakmış gibi yaptı. Ancak vurmadı ve yoluna devam etti.

Maç bitiminde konuşan Gattuso neden böyle bir hareket yaptığını anlattı.

Premium Sport'a konuşan Gattuso 'Bu çocuklarla gurur duyuyorum. Artık bir takımız" dedikten sonra sözlerine şöyle devam etti:

'Çok puan kaybettik ancak şimdi iyi işler yapıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Futbolcularla çok iyi ilişkim var. Çalhanoğlu'yla da öyle. Ona bir yumruk atmak istedim, penaltıyı Rodriguez'e bırakmamalıydı" diye konuştu.