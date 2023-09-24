  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Gecenin maçında kıyamet koptu! Maç yarım kaldı

Gecenin maçında kıyamet koptu! Maç yarım kaldı

Gecenin maçında kıyamet koptu! Maç yarım kaldı
Güncelleme:

Hollanda'da Ajax ile Feyenoord arasındaki mücadele Ajax taraftarı nedeniyle yarıda kaldı Maçın ilk yarısında ev sahibi Ajax 3-0 geriye düşünce taraftar sahaya yabancı madde yağdırdı.

Hollanda Eredivisie Ligi’nde oynanan Ajax-Feyenoord maçında istenmeyen olaylar yaşandı. Ajax’ın ev sahipliğinde oynanan mücadelenin ilk yarısında son şampiyon Feyenoord 3-0’lık üstünlük yakaladı. 37. dakika itibariyle rakibin 3 farklı üstünlük kurması Ajax taraftarlarını çileden çıkardı ve sahaya yabancı madde yağdı. Hakem tribün olayları nedeniyle 3 kez oyunu durdurdu.

Ajax, 4 sene üst üste gelen şampiyonluğun ardından önce geçen sezon tahtı Feyenoord'a verdi, bu sezona da 7 maçta 2 galibiyet ile başladı.

Ajax bugün de Feyenoord'a karşı iç sahada 3-0 geriye düşünce de taraftar ortalığı birbirine kattı.

Konuk ekip Feyenoord’un 9 ve 18. dakikalarda Santiago Gimenez, 37. dakikada ise Igor Paixao ile bulduğu gollerin ardından ev sahibi Ajax’ın taraftarları, sahayı yabancı madde yağmuruna tuttu. Hakem tarafından 2 kez durdurulan oyun, olaylar yatıştırılamayınca 3. duraklamanın ardından tatil edildi. Karşılaşmanın Feyenoord lehine hükmen galibiyet ile sonuçlanması bekleniyor.

Lige kötü başlayan Ajax’ın, bu maç öncesinde 4 mücadele sonrasında sadece 1 galibiyeti bulunuyordu. 5 maç oynayan Feyenoord’un 11, 4 maçı bulunan Ajax’ın ise 5 puanı bulunuyordu.

 

Etiketler ajax feyenoord maç yarım kaldı maç tatil edildi taraftar ajax taraftarı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sosyal medyanın ''cosplayer'' fenomeni milletvekili oluyor
Kentsel dönüşüm için yeni düzenleme
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: ''Kıdem tazminatı çalışması yok''
Uzman isimden Eris varyantı için aşı uyarısı
Yaza veda... Sağanak yağışlar fena geliyor!
Canan Kaftancıoğlu aday olmayacağını açıklamıştı: CHP'de İstanbul'da değişimcilerden aday
İstanbul'da orman yangını! Bu görüntüler olay oldu
Trafikte akıl almaz kaza: Motosikletli camda asılı kaldı
TEM'de feci kaza: Alev alev yanan araçta can verdi
Erzurum'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var