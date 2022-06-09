  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Gözyaşlarıyla veda etmişti: İsmail Kartal'a sürpriz teklif

Gözyaşlarıyla veda etmişti: İsmail Kartal'a sürpriz teklif

Gözyaşlarıyla veda etmişti: İsmail Kartal'a sürpriz teklif

Ligin İkinci yarısındaki performansıyla sarı-lacivertli takımın Şampiyonlar Ligi bileti almasında başrolü oynayan İsmail Kartal'a sürpriz bir teklif geldiği iddia edildi.

Fenerbahçe Kulübü'nün Mali Olağan Genel Kurulu'nda teknik direktör İsmail Kartal için veda töreni düzenlenmişti. Geçen sezonun ikinci yarısındaki performansıyla sarı-lacivertli takımı UEFA Şampiyonlar Ligi potasına sokan deneyimli teknik adam duygusal anlar yaşamıştı.

'FENERBAHÇE İÇİN VAR OLAN PROFİLLERDEN BİRİ'

Başkan Ali Koç yaptığı konuşmada, "İsmail Kartal, Fenerbahçe ile var olan değil, Fenerbahçe için var olan profillerden biridir. 18 hafta boyunca liderliğimizi yaptı. Kendini güvenini kaybetmiş bir futbolcu topluluğunu ayağa kaldırdı, takım yaptı. İyi takıma sahibiz, ama bu kağıttaydı. O sahada bunun potansiyelini gösterdi. Görevde bulunduğu 18 hafta boyunca 2.03 puan ortalaması 18 hafta boyunca puan lideri, en çok ikinci gol atan takım, bütün sezona baktığımız zaman en iyi averajı olan takım. 5’ten 2’ye çıkararak Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansı sağladı" ifadelerini kullandı.

"KARTAL'A SAMANDIRA'DA İDARİ GÖREV TEKLİF EDİLMİŞ"

Milliyet Gazetesi yazarı Bilal Meşe, bu haftaki köşesinde İsmail Kartal'ı överken, deneyimli hocaya yönetimin yaptığı teklifi açıkladı. Meşe, "Neticede benim görüşüm bu, ama karar verici Başkan Ali Koç ve yönetimidir. Onların işine karışacak ne halimiz var, ne de yetkimiz. Fenerbahçeli dostlarla konuşuyoruz, İsmail Kartal’a Samandıra’da idari görev teklif edilmiş yönetimce. Gelin görün ki tecrübeli hoca yoluna teknik direktör olarak devam etmek istiyor. Bu da onun tercihi... Acaba idari işten çok, Kartal’a sportif direktörlük görevi önerilseydi daha iyi olmaz mıydı? Belki kabul ederdi, ne bileyim!"

Etiketler ismail kartal veda
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
3600 ek gösterge düzenlemesine itiraz: ''Ayrımcılık var!''
Evinde tacize ve şiddete uğrayan genç kadın yeni görüntüleri paylaştı
Define kazısında tüyler ürperten görüntüler! Korkudan aklını kaçırdı
MTV'den trafik cezalarına, vergilerden harçlara rekor zam geliyor
Yer: Kahramanmaraş: Bir çıplak skandalı daha!
İkinci el araçta isyan ettiren zam! Zamlar otomatiğe bağlandı
Türkiye'yi tek edip ABD'ye taşınan Erdem Baş'ın bu paylaşımı olay oldu
Benzine dev ''kur'' zammı geliyor
Dolar kuru neden yükseliyor, TL neden düşüyor ? İşte acı gerçekler
TSK'nın en büyük tatbikatından nefes kesen kareler