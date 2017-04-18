Hakan Çalhanoğlu'na İngiliz kıskacı

Şu sıralar adı sık sık Galatasaray’la anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun Premier Lig devlerinden M.City veChelsea’den resmi teklif aldığı ortaya çıktı.

16 yaşındayken Trabzonspor’a imza atan fakat Bundes Liga ekiplerinden Hamburg’a transfer olan Hakan Çalhanoğlu FIFA tarafından sezon sonuna kadar cezalandırılmış yıldız futbolcu 4 ay futboldan men edilmişti. B.Leverkusen’de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin transfer listesine giren 23 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki sezon City veya Chelsea’den birini seçmesi beklenirken, Hakan’ın şu anda Türkiye’ye kesinlikle sıcak bakmadığı öğrenildi.

30 milyon Euro

Bu sezon B.Leverkusen formasıyla 22 maçta 7 gol 7 asist yapan Hakan Çalhanoğlu, milli takım futbol direktörü Fatih Terim’in en büyük kozlarından biri olurken, yıldız oyuncu için Chelsea ve M.City’nin 20 milyon euro’yu gözden çıkardığı ifade edildi.

Hazard giderse...

Chelsea’de Eden Hazard’ın takımdan ayrılma ihtimaline karşı ‘Mavilerin’ Hakan Çalhanoğlu planını devreye sokması beklenirken, M.City’de ilk sezonunda beklenen başarıyı yakalayamayan ve yeniden kadro yapılanmasına gidecek olan Pep Guardiola’nın Hakan’ın ismini ilk sıraya yazdığı kaydedildi.