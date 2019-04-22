Hugo Rodallega, kariyerinin en golcü dönemini Trabzonspor'da yaşıyor

2016-2017 sezonunda Trabzonspor'a, Akhisarspor'dan transfer olan Hugo Rodallega, futbol yaşantısının en gollü dönemini bordo-mavili forma altında yaşıyor. Kolombiya ve Meksika'da geçirdiği sezonların ardından İngiltere Premier Lig'de Wigan Athletic ve Fulham formalarını giyen oyuncu daha sonra Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor'un formasını terletti. 34 yaşındaki oyuncu Akhisarspor'da geçirdiği başarılı sezonların ardından Trabzonspor'a transfer oldu.

9 TAKIMDA FORMA GİYDİ

Trabzonspor'un Kolombiyalı forvet oyuncusu Hugo Rodallega, profesyonel yaşantısında 9 takımda forma giydi. Ülkesi Kolombiya'da Quindio ve AC Deportivo takımlarında görev alan Rodallega, daha sonra Meksika'nın yolunu tutarak CF Monterrey, Atlas Guadalajara ve Club Necaxa takımlarında oynadı. Meksika'da 5 sezon geçiren golcü oyuncu İngiltere'nin yolunu tuttu. Wigan Athletic ve Fulham takımlarında 5 sezon forma giyen başarılı forvet, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'a transfer oldu. Golcü oyuncunun son durağı ise Trabzonspor oldu.

75 RESMİ MAÇTA 33 GOL

Bordo-mavililerin gol umudu Hugo Rodallega, futbol kariyerinin en golcü dönemini Trabzonspor'da yaşıyor. Karadeniz ekibiyle Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 75 maça çıkan Rodallega süre aldığı 4 bin 338 dakikada 33 gole imza attı. Golcü oyuncu söz konusu gollerin 24'ünü Süper Lig'de, 9'nu ise Ziraat Türkiye Kupası'nda kaydetti.

Akhisarspor'da 54 maçta 25 gol atan Kolombiyalı isim, Fulham’da 88 maçta 20 gol, W. Athletic'te 116 maçta 24 gol, C.Necaxa’da 51 maçta 25 gol, Atlas'ta 17 maçta 5 gol, Monterrey’de 15 maçta 1 gol, AC Deportivo’da 26 maçta 12 gol, Ouindio’da ise 12 maçta 7 gol kaydetti.

ÜNAL KARAMAN'IN KATKISI BÜYÜK

Sezon başında iyi bir hazırlık dönemi geçiren ve Burak Yılmaz ile girdiği tatlı rekabette zaman zaman geride kalarak forma giymekte zorlanan Rodallega, Teknik Direktör Ünal Karaman'ın vermiş olduğu özgüven nedeniyle yedek kalmayı ve oyuna sonradan girmeyi sorun etmedi. Burak Yılmaz'ın yaşadığı sorunlar ve takımdan ayrılmasından sonra bu bölgede tek kalan oyuncu attığı gollerle takıma önemli katkılar sağladı. Spor Toto Süper Lig'de 13 golü bulunan başarılı forvet, bordo-mavililerin elde ettiği 52 puanın 24'üne katkıda bulundu. Son haftalarda yedek kulübesinde oturan Rodallega, Evkur Yeni Malatyaspor maçında oyuna sonradan girerek takımın galibiyet golüne imza attı.

SEZON SONU DURUMU NETLİK KAZANACAK

Trabzonspor, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Hugo Rodallega ile yoluna devam etmek istiyor. Ancak, Karadeniz ekibinden yılda 1 milyon 600 bin Euro kazanan oyuncunun aldığı ücrette indirime gitmesini bekleniyor. Önümüzdeki sezondan itibaren oyuncunun aldığı mevcut rakamları ödeme imkanı bulunmayan Trabzonspor’un, Kolombiyalı oyuncuya aldığı ücretin yarısını önerecek. Kabul etmesi halinde ise bordo-mavililerin golcü oyuncuyla yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.

