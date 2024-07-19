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İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Milli Takıma teknik direktör hamlesi

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Milli Takıma teknik direktör hamlesi
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TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı sınırını değiştirip milli takıma el atmayı planlıyor.

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan peş peşe hamleler geliyor. Öncelikle yabancı sınırını genişletmeyi planlayan Hacıosmanoğlu, sonrasında Montella ile yollarını ayıracak.

TÜRK HOCA İSTİYOR

Milli takımda Türk hoca olması gerektiğini savunan İbrahim Hacıosmanoğlu, Montella'ya teşekkür edip yolları ayıracak.

YERİNE GELECEK İSİM BELLİ GİBİ

Montella ile yolları ayırdıktan sonra Şenol Güneş'e teklif götürecek İbrahim Hacıosmanoğlu, tecrübeli teknik adamla prensip anlaşmasına bile vardı.

Etiketler ibrahim hacıosmanoğlu milli takım teknk direktör
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