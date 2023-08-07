İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay Real Madrid'e transfer oldu

İbrahim Kutluay'ın Anadolu Efes altyapısında oynayan oğlu Ömer Kutluay, Real Madrid altyapısına geçti.

İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay, Real Madrid altyapısına imza attı. Arda Güler de bir paylaşım yaparak Ömer'e 'hoş geldin' dedi.

İbrahim Kutluay, "Dünyanın en büyük kulübünün formasını giyeceğin için seninle gurur duyuyorum. Hayallerinin peşinden giderken sonuna kadar yanındayım oğlum..." ifadelerini kullandı.

Ömer'in annesi Demet Şener ise "Seninle ne kadar gurur duysam azdır. Yolun açık, şansın bol olsun annem. Seni çok seviyorum..." dedi.