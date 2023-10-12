İki kez sakatlanan Arda Güler'den bu sefer iyi haber
Real Madrid'de iki kez sakatlık geçiren milli futbolcu Arda Güler, takımla birlikte antrenmana çıktı. Arda'nın 21 Ekim'de sahalara geri dönmesi bekleniyor.
İspanyol ekibi Real Madrid'in yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı genç yıldız Arda Güler sakatlığını atlattı.
Güler, Real Madrid'e transferinin ardından dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle operasyon geçirmişti. Ameliyat sonrası iyileşen ve takımla çalışmalara başlayan Arda Güler, İspanyol temsilcisinin Las Palmas maçı öncesinde tekrar sakatlanmıştı.
TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Sakatlıklarını atlatan genç yıldız antrenmanların bir bölümünde takımla beraber çalıştı.
Arda Güler'in, 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak Sevilla-Real Madrid karşılaşmasının kadrosunda yer alması bekleniyor.
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