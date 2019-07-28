İLK GOL GELDİ | Bordeaux - Galatasaray

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, 3. hazırlık maçında Fransız ekibi Bordeaux ile karşılaşıyor. Galatasaray daha önceki iki maçında Leipzig'e 3-2, Augsburg'a ise 4-1 yenilmişti.

BORDEAUX 0 - 1 GALATASARAY - (7' Babel)

SAAT: 17.30

YAYIN: Sport SMART

BORDEAUX: Costil, Kwateng, Mexer, Pablo, Poundje, Otavio, Adli, Tchouameni, Ui-Jo, Briand, De Preville

GALATASARAY: Okan, Mariano, Ahmet, Marcao, Ömer, Nagatomo, Donk, Atalay, Jimmy, Adem, Babel

