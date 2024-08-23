İlkay Gündoğan imzayı attı
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, orta saha oyuncu İlkay Gündoğan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Barcelona Kulübü'nden ayrılan 33 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu, Manchester City ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İngiliz ekibi, "Hepimizin beklediği an; yeniden hoş geldin İlkay" ifadeleri kullanıldı.
Gündoğan, geçtiğimiz sezon Barcelona'da 51 kez forma giyerken, 5 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.
DHA
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