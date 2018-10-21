CANLI MAÇ GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ / MAÇTA 2 GOL VAR !
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  5. 21 Ekim 2018 20:06

Cenk Tosun attı Everton kazandı

Everton'da Crystal Palace karşısında 67. dakikada oyuna giren Cenk Tosun, 89. dakikada golünü attı ve skoru 2-0'a getirdi.

Cenk Tosun attı Everton kazandı
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Goodison Park'ta oynanan müsabakada ilk yarı golsüz geçildi. 87'nci dakikada Dominic Calvert-Lewin gol perdesini açan isim oldu ve takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı. 89'uncu dakikada ise milli oyuncu Cenk Tosun, maçın skorunu belirleyen golü attı ve Everton kendi sahasında Crystal Palace'ı 2-0 mağlup etti.

Milli oyuncu Cenk Tosun karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken 67'nci dakikada Bernard'ın yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla Everton puanını 15'e yükseltirken, Crystal Palace ise 7 puanda kaldı.

Cenk Tosun , everton , Crystal Palace
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