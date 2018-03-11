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  5. 11 Mart 2018 10:59

Penaltıyı Cenk Tosun'a attırmadı, kaçırdı !

Everton'ın kaptanı Wayne Rooney, Brighton karşılaşmasında kazanılan penaltıyı Cenk Tosun'a attırmadı ve kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.

Penaltıyı Cenk Tosun'a attırmadı, kaçırdı !
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İngiltere Premier Lig 30. haftasında Everton sahasında Brighton’ı konuk ederken son dakikalarda Cenk Tosun ve Wayne Rooney arasında ilginç bir an yaşandı.

Ev sahibi ekip 88. dakikada Dominic Calvert-Lewin’in Brighton ceza sahası içinde düşürülmesiyle penaltı kazandı. Maçın 76. dakikasında harika bir gole imza atan milli yıldız Cenk Tosun penaltı atışını kullanmak için topu aldı.

Ancak takım kaptanı Rooney atışı kullanmak için topu Cenk Tosun’un elinden aldı. İngiliz futbolcunun vuruşunda  kaleci Mathew Ryan gole izin vermedi.

Cenk Tosun attı, Everton kazandı !Cenk Tosun attı, Everton kazandı !

 

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