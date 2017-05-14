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  5. 14 Mayıs 2017 16:11

Arsenal Devler Ligi iddiasını sürdürüyor

İngiltere Premier Lig'deki 37. hafta karşılaşmasında Arsenal, deplasmanda Stoke City'yi 4-1 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

Arsenal Devler Ligi iddiasını sürdürüyor
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İngiltere Premier Lig'deki 37. hafta karşılaşmasında Arsenal, deplasmanda Stoke City'yi 4-1 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

Arsenal, özellikle son haftalarda sergilediği performansla gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma iddiasını sürdürdü.

Londra ekibinin gollerini 42 ve 80. dakikalarda Olivier Giroud, 55. dakikada Mesut Özil ve 76. dakikada Alexis Sanchez attı. Stoke City'nin tek golünü ise 67. dakikada Peter Crouch kaydetti.

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Bu sonuçla bir maçı eksik Arsenal, puanını 69'ya çıkardı ve ilk 3 takımın doğrudan, 4. ekibin ise eleme maçları sonucu yer alacağı Şampiyonlar Ligi iddiasını devam ettirdi. Son 4 maçta 2. mağlubiyetini yaşayan Stoke City ise 41 puanda kaldı.

Öte yandan Arsenal'in Çek kalecisi Petr Cech, Premier Lig'deki 400. maçına çıktı.

arsenal , premier lig