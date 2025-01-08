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İsmail Kartal'a Suudi Arabistan'dan sürpriz teklif

İsmail Kartal'a Suudi Arabistan'dan sürpriz teklif
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Suudi Arabistan Ligi'nde Türk teknik adamlar gözde olmaya başladı. Al Shabab'ın Fatih Terim'i göreve getirmesinin ardından bir başka Suudi kulübü, İsmail Kartal'a teklif yaptı.

Türkiye'de Süper Lig'te geçen sezon 99 puan toplayan ve 2,61 puan ortalaması yakalayarak Fenerbahçe tarihinin en başarılı performansını elde eden İsmail Kartal'a Al-Taawon kulübü teklifte bulundu. Rekor kıran hocayı takımın başında görmek isteyen Al-Taawon'un İsmail Kartal'ı ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Süper Lig'den de sezon başından beri teklifler alan ancak kabul etmeyen İsmail Kartal'ın ise düşünmek için süre istediği öğrenildi.

Etiketler ismail kartal suudi arabistan fatih terim teklif
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