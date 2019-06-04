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  5. 04 Haziran 2019 16:37

Real Madrid Luka Jovic'i transfer ettiğini açıkladı

Eintracht Frankfurt'un Sırp golcüsü Luka Jovic'in Real Madrid'e transfer olduğu açıklandı. Alman ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada 21 yaşındaki oyuncunun Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzalayacağı duyuruldu. Real Madrid de Luka Jovic transferini resmi olarak...

Real Madrid Luka Jovic'i transfer ettiğini açıkladı
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Real Madrid Kulübü, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında forma giyen 21 yaşındaki Sırp futbolcu Luka Jovic ile 6 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

LUKA JOVIC'İN BİRBİRİNDEN GÜZEL GOLLERİ

Real Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, "Avrupa futbolunun bu sezon en fazla öne çıkan genç yeteneklerinden biri olan" Jovic ile 6 sezonluk sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Eintracht Frankfurt'ta bu sezon toplam 48 maçta 27 gol atan Jovic, takımının yarı finale kadar yükseldiği UEFA Avrupa Ligi'nde 10 kez fileleri havalandırarak, bu sezon turnuvada Olivier Giroud (Chelsea) ile en fazla gol atan futbolcu olmuştu.

İspanyol basını, Real Madrid'in Jovic için 60 milyon avro transfer bedeli ödediğini, bu paranın yüzde 30'unun Portekiz'in Benfica Kulübüne gideceğini yazdı.

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