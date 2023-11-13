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İsrail'in maçında ortalık karıştı; gözaltılar var

İsrail'in maçında ortalık karıştı; gözaltılar var
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UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde karşı karşıya gelen Kosova ile İsrail arasındaki mücadelede olaylar çıktı. İsrail milli marşının yuhalandığı maçta 2 taraftar gözaltına alındı.

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri I Grubu erteleme maçında Kosova, İsrail’i 1-0 mağlup etti. Başkent Priştine’deki Fadil Vokrri Stadyumu’nda oynanan maç için olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

İSRAİL MARŞI YUHALANDI

Kosovalı taraftarlar maç önü seremonisinde çalınan İsrail’in milli marşını yuhaladı.

Maçtaki tek golü 41. dakikada, Beşiktaş forması giyen Milot Rashica kaydetti. İsrailli futbolcu Roy Revivo maçın uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.

Maç, 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Kosova I Grubunda 10 puanla dördüncü sıraya yükselirken, İsrail, Romanya ve İsviçre’nin ardından 11 puanla üçüncü sırada kaldı.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, Kosova polisi, maç öncesi stadyum çevresinde kurallara uymayan iki kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

Kosova polisi, Kosova ile İsrail milli takımları arasında oynanacak maçın sorunsuz geçmesi için sıkı güvenlik önlemleri alındığını duyurmuş, stadyum içi ve çevresinde, her türlü ırkçı, yabancı düşmanı, siyasi, dini malzemenin bulundurulmasını yasaklamıştı.


Kosova ile İsrail arasında 15 Ekim'de oynanması planlanan maç, İsrail yetkililerinin, güvenlik gerekçesiyle milli takımlarının yurt dışına çıkmasına izin vermemesi nedeniyle 12 Kasım’a ertelenmişti.

 

Etiketler israil kosova maç mücadele uefa
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