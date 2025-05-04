İşte dünyanın en kısa deplasmanı! 46 yıl sonra geri döndüler

Paris FC, 46 yıl sonra Ligue 1'e yükseldi. Ligue 1'de 35 yıl sonra yeniden Paris derbisi oynanacak. Paris FC ile PSG'nin stadı arasında yalnızca 44 metre bulunuyor.

Paris FC’nin kullandığı Jean-Bouin Stadyumu ile Paris Saint-Germain’in evi Parc des Princes arasında yalnızca 44 metre bulunuyor. İki stadyum arasındaki bu kısa mesafe, ligdeki en yakın deplasmanlardan biri olacak.

Ligue 1’de son Paris derbisi, 1990 yılında PSG ile Racing Paris arasında oynanmıştı. Racing’in küme düşmesinden sonra PSG, ligde başkenti temsil eden tek takım konumundaydı.

DHA