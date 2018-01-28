İşte Talisca'nın son durumu

Süper Lig’in ikinci yarısına 2 galibiyetle başlayan Beşiktaş, 20. haftada oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Siyah beyazlılara, cuma günü deplasmanda oynayacağı zorlu Bursaspor karşılaşması öncesi Talisca’dan iyi haber geldi.

Brezilyalı futbolcu 2 gol attığı Kasımpaşa maçının 59. dakikasınsa sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Yıldız futbolcunun yapılan kontrollerinde ciddi bir durumu olmadığı ortaya çıktı. Kısa süre dinlendirelecek olan Talisca, Bursaspor maçında forma giyebilecek.



BABEL ALTERNATİFİ

Teknik direktör Şenol Güneş, Kasımpaşa maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Babel’in yerine iki alternatif üzerinde duruyor.



Güneş’in ilk seçeneği Jeremain Lens’e görev vermek olacak. Hollandalı futbolcudan hazır olmasını isteyen Güneş, sol kanatta Adriano-Caner ikilisini de sahaya sürebilir.



Bu hafta yapılacak antrenmanlarda iki alternatifi de değerlendirecek olan deneyimli teknik adam, son taktik çalışmasında kararını verecek.