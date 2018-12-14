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  5. 14 Aralık 2018 15:26

UEFA, Milan kararını açıkladı

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, finansal fair play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Milan Kulübü'ne 12 milyon Euro para cezası verdiği, bu tutarın İtalyan ekibin bu yılki UEFA gelirlerinden kesileceği kaydedildi.

UEFA, Milan kararını açıkladı
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UEFA'nın açıklamasında 30 Haziran 2021 tarihine kadar finansal fair-play şartlarının yerine getirilmemesi durumunda, kırmızı-siyahlı ekibin 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında Avrupa kupalarına katılması halinde bir sezon men cezası alacağı ifade edildi.

UEFA, haziran ayında aldığı kararla Milan'a bir yıl men cezası vermiş, ancak İtalyan ekibinin itirazı üzerine Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) kararı kaldırmıştı.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Milan, F Grubu'nu 10 puanla üçüncü sırada tamamladı ve gruptan çıkamadı.

finansal fair play , milan , uefa
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