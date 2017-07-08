Zlatan İbrahimovic Juventus yolunda

Son 3 sezonda 2 kez Devler Ligi’nde final oynayan Juventus, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Çizme ekibi, Manchester United’dan ayrılan Zlatan İbrahimovic’in menaceri Mino Raiola ile Torino’da bir görüşme gerçekleştirdi. İsveçli süperstar için bir senelik sözleşme öneren İtalyan devi, 6.5 milyon Euro (27 milyon TL) da maaş teklif etti. 35 yaşındaki yıldızın, 2004-2006 yılları arasında Siyah-Beyazlılar’da forma giymesi ve Juve’nin son sezonlardaki başarısı nedeniyle eski kulübüne sıcak baktığı öğrenildi.

Ekim’de dönüyor

Geçtiğimiz sezon Kırmızı Şeytanlar’ın, UEFA Avrupa Ligi’nde Anderlecht ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan İbrahimovic’in, ekim ayında sahalara dönmesi bekleniyor. Daha önce sakatlığı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan tecrübeli golcü, “Her şey gibi bunu da atlatacağım ve daha güçlü geri döneceğim. Bir şeyden eminim ki ne zaman duracağıma ben karar veririm. Pes etmek diye bir seçenek yok, yakında görüşürüz” ifadelerini kullanmıştı.