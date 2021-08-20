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Jose Sosa'dan Arda Güler'e: Bir gün bu takımın yıldızı olacaksın

Jose Sosa'dan Arda Güler'e: Bir gün bu takımın yıldızı olacaksın

Fenerbahçe'de Jose Sosa, 16 yaşındaki futbolcu Arda Güler'e, "Fenerbahçe tutkunu biliyorum, bunlar futbolda normal şeyler, ileride de çok yaşayacaksın. Çalışmaya devam et, bir gün bu takımın yıldızı olacaksın" dedi.

UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Helsinki ile oynanan karşılaşmadaki frikik pozisyonu ile ilgili gündeme gelen Sosa ve Arda ikilisi maçın ardından sabah kahvaltıda buluştu. Samimi sohbette Arda’ya kendi tecrübelerini aktaran Sosa, "Siz bu takımın geleceğisiniz, siz oynadığınız sürece abileriniz olarak biz çok mutlu oluyoruz. Önünüzde çok uzun bir futbol kariyeri var ve o frikiği atacak çok maçların olacak" dedi.

Arda da pozisyonda frikik kullanmak istemesinin hayallerinden ötürü olduğunu ve asla Sosa’ya saygısızlık etmek istemediğini Arjantinli futbolcuya iletti. Avrupa arenasının kulüp için öneminin farkında olduğunu dile getiren genç oyuncunun bu sözleri, Sosa tarafından anlayış ve sempatiyle karşılanarak, "Ben seni tanıyorum, Fenerbahçe tutkunu biliyorum, bunlar futbolda normal şeyler, ileride de çok yaşayacaksın. Çalışmaya devam et, bir gün bu takımın yıldızı olacaksın" diye konuştu.

Etiketler Fenerbahçe sosa fenerbahçe arda güler
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