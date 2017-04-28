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  1. 28 Nisan 2017 18:16

Kasımpaşa'ya PFDK şoku !

Türkiye Futbol Federasyonu, Kasımpaşa'yı Ziraat Türkiye Kupası maçı olan Atiker Konyaspor karşılaşmasında yaşanan saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Kasımpaşa'ya PFDK şoku !
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Türkiye Futbol Federasyonu, Kasımpaşa’yı Ziraat Türkiye Kupası maçı olan Atiker Konyaspor karşılaşmasında yaşanan saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Kasımpaşa Kulübü’nün 27.04.2017 tarihinde oynanan Kasımpaşa – Atiker Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

kasımpaşa , pfdk