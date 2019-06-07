Kayserispor, Tjaronn Chery'i istiyor

2018-2019 sezonunda İstikbal Mobilya Kayserispor formasıyla 33 maçta 9 gol atan ve 4 asist yapan Chery'i bonservisi ile tranfser etmek isteyen sarı kırmızılı kulüp, görüşmelere başladı.

Çin ekibi Guizhou Hengfeng ile 6 ay daha sözleşmesi bulunan Chery ile prensip anlaşmasına varan İstikbal Mobilya

Kayserispor, cüzzi bir rakam karşılığında bonservisiyle transfer etmek istiyor. Chery'nin menajerine Çin takımını ikna etmesini söylendi.

Çin ekibi Guizhou Hengfeng 31.12.2019 tarihinde sözleşmesi sona erecek olan Tjaronn Chery de, İstikbal Mobilya Kayserispor’da kalmak istiyor. Kayseri'de mutlu olan ve iyi bir sezon geçiren Chery, bonservis konusunun çözülmesini bekliyor.