KKTC'yi karıştıran hazırlık maçı

Kardemir Karabükspor’un Güney Kıbrıs Rum Kesimi takımı Limassol ile yaptığı hazırlık maçı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) sert eleştiri aldı.

KKTC gazetesi Kıbrıs Postası’nda yer alan habere göre spor ambargosu nedeniyle hiçbir Türk takımının hazırlık maçı yapamadığı Güney Kıbrıs ekibi ile karşılaşan Kardemir Karabükspor’a tepkiler çığ gibi büyüdü. Sosyal medya üzerinden tepki gösterenler, özellikle böylesi bir dönemde Türkiye’den bir takımın, zorunlu olmadığı halde Güney Kıbrıs takımlarından biri ile karşı karşıya gelmesini “saygısızlık” olarak değerlendirdi. Türkiye Futbol Federasyonu’nu (TFF) eleştiri içerikli mail yağmuruna tutan Kıbrıslı Türkler, tepkilerini dile getirdiler.

Önceleri Türk takımlarının FIFA ve UEFA zorunlulukları nedeniyle gerek Güney Kıbrıs'ta gerekse de Türkiye'de karşı karşıya gelmesi KKTC spor ve siyaset çevrelerinde üzüntü yaratmasına rağmen, “zorunluluk” nedeniyle tepki gösterilmediği bir ortamda, gönüllülük esasına dayanan karşılaşmanın gerçekleşmesinin üzüntü yarattığı belirtildi.