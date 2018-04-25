Kombine bilet sahiplerine piyango !

Şampiyonluk yarışında nefesler tutulmuşken, sezon başında alınan kombinelere gün doğdu. Zirveye oynayan 4 takımla son 4 haftaya giren futbol piyasasında her maçın ayrı bir önemi olunca, elinde kombinesi bulunan vatandaşın biletleri de değerlendi. İnternet sitelerinde satışa çıkarılan maç biletleri, bin lirayı bulan fiyatlarla devrediliyor. Aslında çok zamandır bilinen bu işlem, şimdilerde sahibine ‘hat trick’ yaptırıyor. Nasıl oluyor derseniz hemen anlatalım.

İNTERNET ÜZERİNDEN DEVİR

Kombinesi olan bir kişi takımının kendi sahasındaki maçını başkalarına verebiliyor. Sadece bu işlem için kurulan sitelere kayıt olup, biletinizi satışa çıkarıyorsunuz. Maça gidemeyeceksiniz veya para lazım diyelim. ‘Kale arkası, doğu alt tribün şu koltuk, bu cephe’ diye ilana çıkıyorsunuz. Taliplisine uygun gelirse, TC kimlik No’sunu da girerek biletinizi satıyorsunuz. Böylece hem ücretinizi yanmaktan kurtarıyor, hem de takımınızı taraftarsız bırakmamış oluyorsunuz. Şampiyonluk yolunda her maç adeta derbi havasında oynanınca normal şartlarda 100 lira olan bilet fiyatı, şimdi 500 liraya kadar çıktı. Yani önceden bir maç için biletini yüzde 10 kârla devreden taraftar, şimdilerde en az 5 katı rakama satabiliyor.

FİYATI 500 LİRADAN BAŞLIYOR

40 yılda bir yaşanacak bu heyecanı statta solumak isteyenlere, yurt dışından gelenler de eklenmiş durumda. Almanya ve Belçika başta olmak üzere birçok ülkeden gurbetçi yeşil sahaların yolunu tuttu. Öğrendiğimize göre kombinesi olan vatandaş masrafını çıkarmak, hatta kâra geçmek için bir derbi maçını 500 liradan başlayan ücretlere satıyor. Rakamlara göre biletler şimdiden kara borsa misali işlem görüyor. Haliye elinde kombinesi olanın sırtı yere gelmiyor.

Masrafını 2 maçta çıkarıyor

Bu konuda özellikle Beşiktaşlılar dertli, çünkü onların 6 defa devir hakkı var. Diğer takım taraftarları böyle bir sınırlama yaşamadığı için bereketli günlerden nasiplenmeye çalışıyorlar. Gelelim rakamlara... Galatasaray’da kombine 486 ila 3 bin 645 lira; Beşiktaş’ta bin 250 ila 4 bin 750; Fenerbahçe’de ise bin 100 ila 4 bin 750 lira arasında sezon başında satışa sunulmuştu. Kısacası resmi ücretlerden alınan kombineler, şimdilerde masrafını fazlasıyla çıkarıyor. Düşünün bin 50 liradan aldığınız kombineniz var, son 4 maçı 500’er liradan sattığınız anda 2 bin lira sizde, maliyeti çıkarınca 950 lira kârdasınız.

Milyonlar stat yoluna düştü

Çoğumuzun tanık olduğu üzere, millet olarak bilet peşine düştük. Aktifbank Ekolig Raporu’na göre, son iki sezonda toplam 5,2 milyon kişi Süper Lig maçlarını stadyumlarda izledi. Bu yıl rakamın 3 milyonu geçmesi bekleniyor. 2015-2016 sezonunda 2 milyon olan Passolig Kart adedi, 2016-2017 döneminde 2,8 milyona ulaştı. Süper lig pastası geçen sezon 2,3 milyar TL’ye çıktı. 4 büyüklerin 99,5 TL olan bilet başına geliri, diğer takımlar için ortalamada 35,2 TL oldu. Bu sezon satılan passolig ise 3.7 milyon adede ulaştı. Anlayacağınız bu yılın rakamları şimdiden rekorlara göz kırpıyor.

Sahte biletle dolandırana dikkat edin!

Biletler sadece ilgili sitelerde değil, Instagram, Facebook gibi sosyal medya ortamlarında bile satılır oldu. Bunların arasında özellikle dolandırılanlara karşı dikkatli olunması isteniyor. Ortalaması 300 lira olan bileti 150 liradan sattığını iddia edenlere parasını kaptıranların sayısı giderek artarken, mağdurlar herhangi bir şey kanıtlayamadıkları için yasal işlem başlatamıyor. Normalde bilet devri yapılan sitelerde, ödeme tamamlandıktan sonra para, satıcının hesabına geçiyor. Yani bir ölçüde güvenlik sağlanıyor. Sahte bilet, parasını alıp bileti göndermeyen ve dahası. Diğer tarafta yani sosyal medyadaki kombine satışları resmen ‘Gel vatandaş gel’ türünden.

Yitip giden paraların hayali

Arkadaşlarının, ‘Kombine alalım la bu sene, hep beraber gideriz’ önerisini reddeden bizim ‘orhanorhun’, ilkeli bir duruşla haberini tamamlamıştı. Tek bilete verilen bin liraların yitip giden hayali ile yanan bu cim-bomlu, her şeye rağmen şampiyon olacaklarını biliyordu. Sıradaki 3 takımın puanları yüzüne vurulan bizim aslan parçasını 9/8’lik cevabıyla, saha kenarında bırakıyoruz: “Abe olsun olmasın biz yine de şampiyonluğu kimselere kaptırmayız.”