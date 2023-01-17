Konyaspor'dan İlhan Palut açıklaması
Süper Lig ekiplerinden arabam.com Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut ile yolların ayrılığını resmen açıkladı ve genç teknik adama teşekkür etti.
KONYASPOR'UN AÇIKLAMASI:
TEŞEKKÜRLER İLHAN PALUT!
Kulübümüze 2 sene boyunca başarıyla hizmet eden Teknik Direktörümüz İlhan Palut ile yollarımızı ayırdık.
İlhan Palut ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.
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