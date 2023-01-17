Konyaspor'dan İlhan Palut açıklaması

Süper Lig ekiplerinden arabam.com Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut ile yolların ayrılığını resmen açıkladı ve genç teknik adama teşekkür etti.

KONYASPOR'UN AÇIKLAMASI: TEŞEKKÜRLER İLHAN PALUT! Kulübümüze 2 sene boyunca başarıyla hizmet eden Teknik Direktörümüz İlhan Palut ile yollarımızı ayırdık. İlhan Palut ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.