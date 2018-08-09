Kovacic resmen Chelsea’de

Chelsea, İspanya La Liga takımlarından Real Madrid forması giyen Mateo Kovacic’i kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Chelsea formasını sırtına geçiren 24 yaşındaki genç oyuncu; “Chelsea’ye geldiğim için çok mutlu ve heyecanlıyım. Muhteşem bir his. Bu kulüp için elimden gelenin en iyisini yapacağım” ifadelerini kullandı.

2010 yılında Dinamo Zagreb'ten Inter'e transfer edilen başarılı futbolcu, sergilediği performansla 2015 yılında 31 milyon Euro'ya Real Madrid'e transfer olmuştu.

Ancak Madrid'de beklediği süreyi alamayan Kovacic, rotasyon oyuncusu olarak yedek kulübesine mahkum kaldı.

La Liga'da geçirdiği 3 sezonda 71 maça çıkan Kovacic, 1 gol atıp 7 asist yaptı.