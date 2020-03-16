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  4. 16 Mart 2020 23:20

Lemina'dan koronavirüs paylaşımı

Galatasaraylı Lemina, koronavirüs salgınıyla ilgili kişisel twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Lemina'dan koronavirüs paylaşımı
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Galatasaray'ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, kişisel twitter hesabından koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirme yaptı.

Lemina paylaşımında "Koronavirüs sorunu futboldan daha önemli. Kendinize ve birbirinize iyi bakın. Sağlıklı kalın!" değerlendirmesini yaptı.

Lemina'nın paylaşımı şu şekilde:

This is bigger than football ! Make sure you guys take care of yourself and each other! Stay safe ????????❤???? pic.twitter.com/O0FjMuMdl5

— Mario Lemina (@LeminaM_13) March 16, 2020

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