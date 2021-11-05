Lille Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde

Burak Yılmaz'ın oynadığı Lille'i geçen sezon şampiyon yapan ve bu sezon Nice'i çalıştıran Christophe Galtier, Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmek istiyor.

Geçen sezondan itibaren Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, Fransız takımlarını peşine taktı. Yıldız oyuncu için Nice ve Lyon devreye girdi.

Nice'i çalıştıran Christophe Galtier, geçen sezon Burak Yılmaz'ın da formasını giydiği Lille'le Ligue 1 şampiyonluğu yaşamıştı.

Geçen sezon başında Erzincaspor'dan transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, 2 senede piyasa değerini 200 bin Euro'dan 6 milyon Euro'ya çıkardı.

23 yaşındaki oyuncu Galatasaray'da 50 maça çıkarken 11 gol attı ve 7 asist yaptı.

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray performansı ona milli takım kapısını da açtı. Aktürkoğlu kariyerinde ilk kez A Milli Takım forması giydi. 6 maçta görev alan oyuncu 1 gol attı.