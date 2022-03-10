  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Maçlar iptal! TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig ertelendi

Maçlar iptal! TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig ertelendi

Maçlar iptal! TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. ve 3. Lig'lerin olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar da dikkate alınarak, 11 – 14 Mart tarihleri arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta kaydırılarak 18 – 21 Mart tarihleri arasında oynanacak.

Bu liglerin kalan haftalarına ilişkin programlar ise daha sonra ilan edilecek.

Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2. Lig ve BAL müsabakaları da bir hafta kaydırıldı.

Etiketler tff 1.lig
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı ''cinsel obje'' paylaşımı
Müge Anlı'da ağızları açık bırakan olay! Ailesini terk edip damadına kaçtı
Cenazede ''Hakkımı helal etmiyorum'' şoku!
''Çiller ile görüştüm, bana partinin başına geçmek istedi''
Vahşi doğada o an! Dev anakonda ineği böyle yuttu
Netflix bu haftanın ''en''lerini açıkladı! Liste başında bir Türk yapımı var
Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 2 evladımız şehit düştü!
Uzun bir yaşamın sırrı onda saklı! Ömrü en az 10 yıl uzatıyor
Bu ''damat'' iddiası olay olur! Berat Albayrak ile ilgili bomba kulis
Kadın doktordan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert ''Giderlerse gitsinler'' yanıtı