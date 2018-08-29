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  4. 29 Ağustos 2018 17:48

Marcelo Lyon ile nikah tazeledi

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, iki sezon önce Beşiktaş'tan transfet ettikleri Marcelo'nun sözleşmesini 2021'e kadar uzattı.

Marcelo Lyon ile nikah tazeledi
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Lyon, Beşiktaş'tan transfer ettiği Brezilyalı savunmacı Marcelo Guedes'in sözleşmesini 2021'e kadar uzattı.

Kulüpte yapılan basın toplantısıyla kamuoyuna yeni sözleşme açıklandı.

İngiltere'de transfer dönemi açıkken West Ham'ın istediği Marcelo'yu kaybetmek istemeyen Lyon, oyuncuyla sözleşme uzatma kararı almıştı.

Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas "Marcelo bizimle kalmaya karar veridği için mutluyuz. O mükemmel bir oyuncu" diye konuştu.

 Marcelo ise sözleşme uzatmaktan memnun olduğunu söylerken yeni transfer Denayer için "Ona karşı Türkiye'de oynadım, iyi bir oyuncu, Lyon'a faydası olacaktır" diye konuştu.

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