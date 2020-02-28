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  4. 28 Şubat 2020 07:35

Martin Skrtel gollerine devam ediyor

Medipol Başakşehir'in sahasında Sporting Lizbon'u 4-1 mağlup ettiği maçta ilk golü atan Martin Skrtel, bu sezon ligde, kupada ve Avrupa'da forma giydiği toplam 17 maçta 4. golünü kaydetmiş oldu.

Martin Skrtel gollerine devam ediyor
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UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Başakşehir, sahasında Sporting Lizbon’u 4-1 mağlup ederek adını son 16’ya yazdırdı.

Bu zorlu mücadelede takımının ilk golünü atan Martin Skrtel, bu sezon toplamda 4 gole ulaştı. Süper Lig’de 11 maçta rakip ağları 3 defa sarsan Skrtel, Avrupa Ligi’nde de 6 müsabakada görev alırken, ilk golünü Portekiz temsilcisine karşı atmış oldu. Slovak futbolcu, ayrıca Türkiye Kupası’nda da 1 karşılaşmada forma giyerken, gol yada asist üretemedi.

(İHA)

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Medipol Başakşehir , Bu başlık Galatasaraylıları kızdıracak , Spor Toto Süper Lig , avrupa , sporting lizbon
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