Medipol Başakşehir Robinho ile anlaşma sağladı

Medipol Başakşehir, Robinho'nun transferi için Demir Grup Sivasspor'la anlaşmıştı. Başakşehir yöneticileriyle, Robinho'nun avukatı bugün bir araya geldi. Brezilyalı futbolcunun yıllık alacağı ile ilgili görüşme yapıldı ve taraflar 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddia edilen Robinho ile yapılacak son görüşmenin ardından turuncu-lacivertli formayı giymesi bekleniyor.

Bu arada, Medipol Başakşehir, Da Costa'nın El İttihad kulübüne transferi konusunda anlaşmaya vardı. Faslı futbolcuyla ilgili açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

(NTV)



