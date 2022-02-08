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Medipol Başakşehir yeni transferleri duyurdu

Medipol Başakşehir yeni transferleri duyurdu

Medipol Başakşehir, iki yeni transferi duyurdu. Aston Villa forması giyen Trezeguet ile Benfica'da oynayan Pizzi'nin sezon sonuna kadar kiralandığı açıklandı.

Medipol Başakşehir, Aston Villa forması giyen Trezeguet ve Benfica'da oynayan Pizzi'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

BAŞAKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Aston Villa kulübünün futbolcusu Trezeguet'i sezon sonuna kadar kiraladı. Mısır Milli Takımı'nda da görev yapan başarılı kanat oyuncusu, 2017-2019 yılları arasında iki sezon ülkemizde Kasımpaşa forması giymiş ve burada gösterdiği üst düzey performans ile Premier League'e transfer olmuştur. Takımımızda 27 numarayı giyecek olan Trezeguet'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

Kulübümüz, Benfica kulübünün futbolcusu Pizzi'yi sezon sonuna kadar kiraladı. Portekiz Milli Takımı'nda da görev yapan başarılı orta saha oyuncusu, efsanesi olduğu Benfica kulübünün taraftarları tarafından 'Pizzidane' lakabı ile anılmaktadır. Takımımızda 20 numarayı giyecek olan Pizzi'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

Etiketler Medipol Başakşehir başakşehir transfer
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