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Mesut Özil ilk 11'de! 8 milyon Euro'luk teklif...

Mesut Özil ilk 11'de! 8 milyon Euro'luk teklif...
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Başakşehir ile sözleşmesi Haziran ayında bitecek Mesut Özil'in, Ziraat Türkiye Kupası'nda forma şansı bulması kafaları karıştırdı.

Futbolu Başakşehir'de bırakması beklenen Mesut Özil, devre arasında takımdan ayrılabilir iddiası suya düştü. Bu sezon yalnızca 10 dakika forma şansı bulabilen 34 yaşındaki veteran futbolcuya ilk 11'de şans veren Emre Belözoğlu'ndan karar çıktı.

YILLIK 8 MİLYON EURO

Bonuslar hariç Mesut Özil'e yıllık 8 milyon Euro öneren Al Feiha ekibi beklemeye geçmişti. Başakşehir ile sözleşmesini feshedip Suudi Arabistan'a gitmesi beklenen Mesut Özil'in Türkiye'de kalması kesinleşti.

 MESUT ÖZİL 11'DE BAŞLADI

Ziraat Türkiye Kupası'nda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşan Başakşehir'de Mesut Özil bu sezon ilk kez 11'de görev aldı. Bu görevlendirmeyle birlikte sezonun geri kalanında Başakşehir'de forma giyeceği öğrenilen Mesut'un önümüzdeki sene için ne karar vereceği belli olmadı.

Etiketler Medipol Başakşehir başakşehir mesut özil
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