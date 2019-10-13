Mesut Özil, Londra'daki evini satışa çıkardı

Fenerbahçe'nin ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ve sportif direktör Comolli'nin de görüşmelerini aralıksız sürdürdüğü Mesut Özil'in Londra'da yaşadığı evi satışa çıkardığı bildirildi. Evin değerinin de 10 milyon Pound olduğu belirtildi.

TEK SORUN VERGİ

Fenerbahçe'ye muhtemel transferi için eşi Amine Gülşe'yi ikna ettiği ifade edilirken sportif direktör Comolli'nin Arsenal'le bazı pürüzleri gidermeye çalıştığı belirtildi. Fenerbahçe, Mesut'un yıllık ücretinin yarısını ödemeye razı oldu. Ancak Arsenal kendi ödeyecekleri tutarın verdiğisini de F.Bahçe'nin ödemesini istedi. Arsenal'in ancak bu şekilde F.Bahçe'den kiralama ücreti almayacağını ilettiği de öğrenildi. Vergi konusunun halledilmesi için Comolli'nin Arsenal ile görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi.

AMİNE GÜLŞE'DEN DESTEK VE ONAY

Bu arada sıkı bir Fenerbahçeli olduğu bilinen Mesut Özil'in konuyu eşiyle konuştuğu ve eşi Amine Gülşe'den destek ve onay aldığı öğrenildi. Ocak'ta Fener'i hareketli bir gündem bekliyor. Amine Gülşe'nin Mesut Özil'e, "Eğer İstanbul'u tercih edersen bu beni mutlu eder. İkimiz için de daha huzurlu bir ortam olur. Senin için de istediğin bir ortamda yeni bir başlangıç" dediği öğrenildi.

1.5 YILLIK KİRALIK

Fenerbahçe, 2021'e kadar Arsenal ile sözleşmesi bulunan Mesut Özil'i 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Mesut Özil bu sezon Arsenal formasıyla Premier Lig'de sadece 1 maçta oynadı. 1 kez de lig kupasında forma giydi. Özil, kariyerinde ilk kez ilk 11'den bu kadar uzak kaldı.

ACUN ILICALI: BİLDİĞİM ALİ KOÇ, ÖZİL'İ GETİRİR

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin WinWin programının 20 Haziran'daki yayınında "Mesut Özil'in Arsenal ile 2 yıl daha sözleşmesi var. Mesut ile dün gece 2 saat geçirdim. Mesut Özil bir gün Fenerbahçe forması giyecek. Eğer ben bu işten anlıyorsam bu böyle olacak" demişti. Ali Koç bunun üzerine "Bir kulüp var Arsenal biliyorsunuz yani (gülerek) Arsenal. Sözleşmesi bitince gelir diyorsun yani" derken, Ilıcalı ise "Benim bildiğim Ali Koç, Mesut Özil'i getirir" ifadelerini kullanmıştı.

