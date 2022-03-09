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MHK'dan tarihi skandal! Maça hakem atamayı unuttular

MHK'dan tarihi skandal! Maça hakem atamayı unuttular

MHK, Galatasaray-Kasımpaşa U16 maçına hakem atamayı unuttuğu için karşılaşma ileri bir saate ertelendi.

MHK, Galatasaray -Kasımpaşa U16 maçına hakem atamayı unuttuğu için karşılaşma ileri bir saate ertelendi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanması gereken mücadele saat 12.00'de başlayacaktı ancak alınan bilgiye göre hakem ataması unutulduğu için karşılaşma geç başladı.

Fanatik'in haberine göre karşılaşmaya yeni hakem ataması yapıldı, mücadele gecikmeli başlayacak.

Galatasaray Akademi hesabı mücadelenin 12.00'de başlayacağına dair bilgiyi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

 

Etiketler mhk hakem hakem ataması kriz skandal tff
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