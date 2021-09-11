A Milli Takım'da teknik direktör düğümünü Hamit Altıntop çözecek

A Milli Takım'da Şenol Güneş sonrası gelebilecek yeni teknik direktörler arasında kim olacağı merak konusu olurken konuyla ilgili olarak Hamit Altıntop, önümüzdeki hafta görüşmelere başlayacak.

A Milli Takım'da Şenol Güneş sonrası yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu. TFF’de şu an için ‘Dünya Kupası elemelerinde kalan 4 maç için geçici bir hoca getirme’ formülü ağır basarken Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, önümüzdeki hafta görüşmeleri başlatacak.



Milli Takım’da Şenol Güneş ile yolların ayrılmasıyla birlikte yeni teknik direktör arayışı başladı. TFF’de şu an için ‘Dünya Kupası elemelerinde kalan 4 maç için geçici bir hoca getirme’ formülü ağır basıyor.

A Milli Futbol Takımı'nda, Dünya Kupası elemelerinde oynanan Hollanda maçı sonrası Teknik Direktör Şenol Güneş'e veda edilirken, yabancı teknik adamla çalışma yönünde fikir birliğine varıldığı öğrenildi.

Hamit Altıntop Joachim Löw ile görüşecek

Bu isim büyük olasılıkla yabancı olacak. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop önümüzdeki günlerde Almanya’ya giderek, Joachim Löw ve bazı yabancı teknik adamlarla görüşecek. Yerli adaylar arasında ise Mustafa Denizli, Fatih Terim, Aykut Kocaman ve Okan Buruk isimleri öne çıktı.