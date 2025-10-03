  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Milli Takım
  5. A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
Güncelleme:

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim'de Kocaeli'de Gürcistan'la karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosu ve programı açıklandı.

Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından aday kadroya 27 futbolcu davet edilirken, bu futbolculardan Barış Alper Yılmaz, 11 Ekim'de oynanacak Bulgaristan - Türkiye karşılaşmasında cezası nedeniyle yer alamayacak.

A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 6 Ekim Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Kamp dönemi boyunca tüm antrenmanlarını bu tesiste yapacak Ay-Yıldızlılar, ilk çalışmasını da aynı gün saat 18.00'de gerçekleştirecek.

A Millî Takımımız, 10 Ekim Cuma günü saat 11.15'te TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştireceği resmî antrenmanın ardından, saat 16.15'te Bulgaristan maçı için Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Sofya'ya gidecek.

Bulgaristan ve Gürcistan maçında mücadele edecek aday kadro şu futbolculardan oluşuyor:

KALECİ

Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

DEFANS

Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

ORTA SAHA

Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan,

FORVET

Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

DHA

text-ad
Etiketler a milli futbol takımı aday kadro bulgaristan Gürcistan 
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin en sıradışı köyü: Tek tuşla manzara değişiyor Türkiye'nin en sıradışı köyü: Tek tuşla manzara değişiyor Emekli ve memurun 3 aylık zam oranı belli oldu Emekli ve memurun 3 aylık zam oranı belli oldu Gençlerin öfkesi sokaklara taştı: 3 ölü, yüzlerce yaralı var Gençlerin öfkesi sokaklara taştı: 3 ölü, yüzlerce yaralı var Can suyu da kurtaramadı! Türkiye'nin bir cenneti daha yok oldu Can suyu da kurtaramadı! Türkiye'nin bir cenneti daha yok oldu Türkiye'nin en zengin isminin yükselişi de inişi de sert oldu Türkiye'nin en zengin isminin yükselişi de inişi de sert oldu Camiden çıkan karı-koca evlerinin önünde katledildi Camiden çıkan karı-koca evlerinin önünde katledildi TÜİK Eylül 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK Eylül 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK bu kez şaşırttı! Eylül enflasyonunda sürpriz ayrıntı TÜİK bu kez şaşırttı! Eylül enflasyonunda sürpriz ayrıntı ENAG Eylül 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG Eylül 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı Taksim'de dehşet! Para istedi, vermeyince bıçaklayarak öldürdü Taksim'de dehşet! Para istedi, vermeyince bıçaklayarak öldürdü
Enflasyon açıklandı; Ekim ayı kira zam oranı belli oldu Enflasyon açıklandı; Ekim ayı kira zam oranı belli oldu CHP İstanbul İl Kongresi davasında ''Gürsel Tekin'' kararı CHP İstanbul İl Kongresi davasında ''Gürsel Tekin'' kararı Adana'da hasat bereketli başladı: Kilosu 50 TL'ye düştü Adana'da hasat bereketli başladı: Kilosu 50 TL'ye düştü Adıyaman'da meydan savaşı gibi kavga: 30 yaralı Adıyaman'da meydan savaşı gibi kavga: 30 yaralı Fatih Altaylı ilk kez hakim karşısında: ''Gazeteler 'Muhtar bile olamaz' diye yazarken...'' Fatih Altaylı ilk kez hakim karşısında: ''Gazeteler 'Muhtar bile olamaz' diye yazarken...'' Turuncu alarm verilen ilimiz sağanak ve fırtınaya teslim! Hayat durma noktasına geldi Turuncu alarm verilen ilimiz sağanak ve fırtınaya teslim! Hayat durma noktasına geldi Menajer Ayşe Barım'ın tahliye sevinci kısa sürdü Menajer Ayşe Barım'ın tahliye sevinci kısa sürdü Avrupa Ligi'nde Berke Özer rüzgarı! İnanılmazı başardı Avrupa Ligi'nde Berke Özer rüzgarı! İnanılmazı başardı MİT'ten casus avı: MOSSAD'a çalışan 2 kişi yakalandı MİT'ten casus avı: MOSSAD'a çalışan 2 kişi yakalandı Hava fena patlayacak! 1 ilde turuncu, 8 ilde sarı alarm verildi Hava fena patlayacak! 1 ilde turuncu, 8 ilde sarı alarm verildi