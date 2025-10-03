A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim'de Kocaeli'de Gürcistan'la karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosu ve programı açıklandı.

Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından aday kadroya 27 futbolcu davet edilirken, bu futbolculardan Barış Alper Yılmaz, 11 Ekim'de oynanacak Bulgaristan - Türkiye karşılaşmasında cezası nedeniyle yer alamayacak.

A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 6 Ekim Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Kamp dönemi boyunca tüm antrenmanlarını bu tesiste yapacak Ay-Yıldızlılar, ilk çalışmasını da aynı gün saat 18.00'de gerçekleştirecek.

A Millî Takımımız, 10 Ekim Cuma günü saat 11.15'te TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştireceği resmî antrenmanın ardından, saat 16.15'te Bulgaristan maçı için Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Sofya'ya gidecek.

Bulgaristan ve Gürcistan maçında mücadele edecek aday kadro şu futbolculardan oluşuyor:

KALECİ

Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

DEFANS

Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

ORTA SAHA

Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan,

FORVET

Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

DHA