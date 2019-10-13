Didier Deschamps'tan Türkiye'ye övgü dolu sözler!

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, A Milli Takımımız ile oynayacakları karşılaşma öncesinde konuştu.

Maçın siyasi bir anlamı olmadığını söyleyen Fransız hoca, "Maçın önemini iyi biliyoruz. Bizimle aynı puanda olan bir takımla oynayacağız. İki takım da 3 puan alamayacak tabii ki, biri için avantaj olacak. Hedefe odaklanmalıyız ve maçı kazanmalıyız. Biz stattayız, sporla ilgileniyoruz. Statta iyi ambiyans olacak. Siyasi problemler var olabilir ama bizim maçımız ile doğrudan ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Bunu çok fazla düşünmeden, maç ve futbol içinde kalmayı tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"İLK MAÇTA TÜRKLER ÇOK ÇOK İYİ OYNADI"

Türkiye'de 2-0 kaybettikleri maç hatırlatılan deneyimli hoca, "İlk maçtan hiçbir şeyi görmek istemem. İlk maçta Türkler çok çok iyi oynadılar ve öyle oldu. Şimdi farklı davranmamız gerekiyor ki farklı bir skor alalım. İlk maçta Türklerin iyi yaptığı, bizim yapamadığımız şeyleri inceliyoruz ama abartmaya da gerek yok. Tamamen aynı maç diyemeyiz aynı takımlar olsa bile" dedi.

"BURAK YILMAZ VE CENK TOSUN ÇOK ETKİLİ"

Cenk Tosun ve Burak Yılmaz'a dikkat çeken Deschamps, "Türkiye'nin bizim gibi 18 puanı var, etkili, katı, sert bir takım. Sadece 2 gol yediler, onlar da duran toplardan. 18 puanı kesinlikle hak ediyor. Forvette Burak, Cenk, Çalhanoğlu ile etkili olan bir takım. Futbola tutkuyla bakan ve ateşle oynayan bir takım. Bugün bu puandalar ise bu hak ettikleri içindir. Karakterli ve potansiyeli olan bir takım. Burak Yılmaz ve Tosun birlikte çok etkili olabiliyor, oyuna derinlik ve hız katıyor. Defans organizasyonu da çok başarılı" diye konuştu.

"TÜRKLER KENDİ TAKIMLARINA ÇOK BAĞLI"

Türk taraftarlarımızın statta çoğunluk olma ihtimali üzerine teknik adam, "Kendi evimizde oynuyoruz. Taraftarımız da uzun süredir sahamızda iyi bir ambiyans yaratıyor. Kaç Türk taraftar olacağını bilmiyorum. Türkler takımlarına çok bağlı, çok ateşli ve tutkulu taraftarlar. Oyuncularım ve ben kaç taraftarları olduklarıyla ilgilenmeyeceğiz" mesajını yolladı.

"EN ÖNEMLİ MAÇIMIZ DÜNYA KUPASI FİNALİYDİ"

"Sonuca bağlanılabilir bir maç olacak. En önemli maç değil aslında, en önemli maçımız Dünya Kupası finalinde oynadığımız maçımızdı" diyen Deschamps, sözlerine şu şekilde devam etti;

"Toparlanmaya önem veriyoruz, bu Türkler için de geçerli. Üç gün arayla iki maç oynamak çok zor. Seyahatler uzun olabiliyor. Dün öğleden sonra geldik ve toparlanmaya çalışıyoruz, çok az vakit var arada. Türkiye Teknik Direktörü de aynı sıkıntılarla karşı karşıya bence. İyi bir analiz yapıyordur. İkimizin de durumu aynı aslında. Antrenman fırsatımız çok limitli. Sadece bu akşam bir antrenman yapabileceğiz."

VARANE: İLK MAÇTA GERÇEK YÜZÜMÜZÜ GÖSTEREMEDİK

Fransız oyuncu Raphael Varane ise yaptığı açıklamada, "İyi bir maç çıkarmak istiyoruz. Türkiye’deki maçta kendi futbolumuzu oynayamadık, gerçek yüzümüzü gösteremedik. İyi bir seviyede oyun oynamak istiyoruz. İlk maçı Türkler hak etmişti. Kendi taraftarımız önünde hem kazanmak hem de iyi bir oyun ortaya koymak istiyoruz. Bir fırsat bu maç. İyi bir performans göstermek için ve gruplardan çıkmak için büyük bir adım olacak. Her şeyi yapacağız kazanmak için. Karşımızda da iyi bir rakip var. Şampiyonaya katılmak istiyoruz" dedi.

"UZUN BİR YOLDAN GELDİK AMA ADAPTE OLACAĞIZ"

'Çok az zaman sonra tekrar maç oynuyoruz' diyen Varane, "Uzun bir yoldan geldik. Adapte olacağız ama. Tabii tekrar toparlanmak için bu kadar kısa süre ideal değil ama takvime uyum sağlamak zorundayız. Bugünkü antrenmanda bazı taktikleri gözden geçireceğiz. Süre kısa ama hazır olarak iyi bir maç çıkaracağız" diye konuştu.

"SİYASETLE DEĞİL YALNIZCA FUTBOLLA İLGİLİYİZ"

Siyasi gündemle ilgili gelen bir soruya ise Varane, "Bu bizim için önemli değil. Siyasetle bir ilgimiz yok. Büyük bir maç olacak. Hedefimiz gruptan çıkmak. Bizim için kendi evimizde bir maç. Çok Türk taraftar gelecek olabilir. Biz bu tarz ortamlara alışığız. Kendi taraftarımız önünde kazanmak istiyoruz. İyi bir ambiyans olacağını düşünüyorum. Böyle ortamlarda futbol oynamak her zaman için daha eğlenceli" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE İLERİDE BASAN BİR EKİP, ÇOK DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Konya’da oynanan ilk maçın istedikleri gibi olmadığını belirten deneyimli oyuncu, "Türkiye ilerde basan bir ekip. Oyunun bazı anlarında çok dikkatli olmamız gerekiyor. Top kayıplarına karşı çok dikkatli olmalıyız. Defansta önem verdiğimiz konu açıkçası bu. Hepimiz birbirimize yakın oynamalıyız ve ikili mücadeleleri kazanmalıyız. Tempolu oynayarak kendi oyunumuzu oynamalıyız" açıklamasında bulundu.

'Dünya Kupası’ndaki finalden sonra en önemli maç olarak görebilir miyiz?' sorusuna ise Varane, "Kesinlikle önemli bir maç. Aylardır buna çalışıyoruz. Bu tip fırsatlar için bulunuyoruz. Kaliteli bir takım olduğumuzu ve üst düzey bir oyun oynadığımızı göstermek istiyoruz. Dünya Kupası’ndan bu yana birçok maç yaptık ve bunun en önemlilerinden biri olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

