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Emre Belözoğlu'ndan ''Milli Takım'' açıklaması

Emre Belözoğlu'ndan ''Milli Takım'' açıklaması

Emre Belözoğlu, milli takımda Şenol Güneş'in yardımcısı olacağına dair çıkan iddialara yanıt verdi.

EURO 2020'de hayal kırıklığı yaşayan ve puansız bir şekilde turnuvaya veda eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığına Emre Belözoğlu'nun getirileceği iddia edilmişti.

Genç futbol adamı, hakkında çıkan bu iddialara sosyal medyadan yanıt verdi ve görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Belözoğlu açıklamasında, "Desteğiniz ve ilginiz için çok teşekkür ederim. Beni ve ailemi gururlandırdınız. Şenol Hocamızla görüşmelerimiz devam ediyor; önümüzdeki günlerde süreç netlik kazanacaktır, gelişmeleri paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ AÇIKLAMIŞTI

Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde Emre Belözoğlu'yla görüşme yaptığını doğrularken "Emre Belözoğlu ile tatil yapmadım ama görüştüğüm doğru. Değişim olacağıyla ilgili henüz bir şey yok. Siz de biliyorsunuz kamuoyu da biliyor arkadaşlar her şeyi yazıyor. Görüşüyorum Emre ile. Onunla ilgili görüşümü daha önce söyledim zaten. Sportif direktör olarak başlamasını doğru bulmadığımı da söyledim. Olup olmayacağı kesin değil, görüşüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler emre belözoğlu milli takım
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