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  5. 25 Mayıs 2017 21:18

Quaresma'ya milli takımdan davet !

Portekiz'in Güney Kıbrıs ve Letonya ile oynayacağı maçların kadrosuna Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma, da dahil edildi.

Quaresma'ya milli takımdan davet !
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Portekiz'den Quaresma'ya milli davet. Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos, Güney Kıbrıs ve Letonya ile oynayacakları maçların aday kadrosunu açıkladı.

RONALDO VE NANİ DE VAR

Fernando Santos, kadroya Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma'yı da davet etti. Kadroda Cristiano Ronaldo, Nani gibi isimler de yer alıyor.

LETONYA VE GÜNEY KIBRISLA KARŞILAŞACAKLAR

Portekiz 3 Haziran'da Güney Kıbrıs ile hazırlık maçı oynayacak. Ardından 9 Haziran'da Letonya ile Dünya Kupası Eleme maçına çıkacak.

İşte Portekiz Milli Takımı'nın aday kadrosu;

Kaleci: Beto (Sporting), Jose Sa (FC Porto), Rui Patricio (Sporting)

Defans: Bruno Alves (Cagliari), Cedric (Southampton), Eliseu (Benfica), Jose Fonte (West Ham), Luís Neto (Zenit), NelsonSemedo (Benfica), Pepe (Real Madrid), Raphael Guerreiro (Dortmund)

Orta saha: Adrien Silva (Sporting), Andre Gomes (Barcelona), Danilo Pereira (FC Porto), Joao Mario (Inter), João Moutinho (Monaco), Pizzi (Benfica), William Carvalho (Sporting)

Forvet: Andre Silva (FC Porto), Bernardo Silva (Monaco), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Gelson Martins (Sporting), Nani (Valencia), Ricardo Quaresma (Besiktas)

milli takım , portekiz , quaresma