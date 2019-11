Şenol Güneş'ten 'emeklilik' yanıtı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 Elemeleri kapsamında İzlanda ve Andorra ile oynayacağımız kritik maçlar öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Güneş'in açıklamaları:

"HEDEFİMİZ 6 PUAN"



"Yarışta ilk günden beri oldukça mesafe kat ettik. Son düzlüğe geldik, son adımı da iyi atmak istiyoruz. Anadolu'da başlayan bu yarışı, İstanbul'da bitirip Avrupa'ya gitmek istiyoruz. İzlanda, Fransa ile birlikte gruba başlamadan önce en güçlü rakibimizdi. Önümüzdeki 2 maçta hedefimiz 6 puandır. Buradan alacağımız 1 puanla gruptan çıkmayı garantileyeceğiz. Hedefimiz Avrupa Futbol Şampiyonası'ydı, bu şekilde bunu hayata geçirmiş olacağız. Birlikte, daha önce başardığımız, aldığımız iyi sonuçlarla Türkiye'yi mutlu ettiğimiz gibi yine mutlu etmek istiyoruz.

"HERKESİN DUASINI BEKLİYORUZ"



"Herkesin duasını bekliyoruz. Maçın sonunda, mutlu olarak ayrılmak istiyoruz. Maçtan bir gün önce İstanbul'a gelecekler, şu anda Antalya'da kamptalar. Beş oyuncumuz Avrupa'dan geliyor bugün. Ümit takımda olan Altay Bayındır'ı bizimle birlikte idmanda görmek istiyoruz. Perşembe günü birlikte, daha önce başardığımız, aldığımız iyi sonuçlarla Türkiye'yi mutlu ettiğimiz gibi yine mutlu etmek istiyoruz. Herkesin duasını bekliyoruz. Maçın sonunda mutlu olarak ayrılmak istiyoruz. Kulüplerimiz de oyuncularımız da hep bizim. Biz de onları temsil ederek yarışıyoruz."

"HERKESİN SORUMLULUĞU VAR"



"Türk oyuncularla Avrupa'da yarışıyoruz. Kulübümüzün beklenenin dışında sonuçlar alması hepimizi üzer, üzüyor da. Son maçlara baktığımızda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden gelenmiş görüyoruz bazı takımları. Galatasaray'ın Brugge'u yenerek Avrupa Ligi'nde devam etmesi, Başakşehir'in yoluna devam etmesi ihtimal dahilinde. Avrupa'ya direkt gitmek için herkesin sorumluluğu var."

"DÖRT BÜYÜKLERDEN ESKİDEN DAHA FAZLA OYUNCU ALIYORDUK"



4 büyüklerden 7 futbolcu alabildik. Eskiden daha fazla alıyorduk. İzlanda ve Andorra maçlarını kazanacak kalitede oyuncularımız var.''

"HEYECANIMIZ FAZLA"



"Şu an geldiğimiz noktadan memnunum. Heyecanımız fazla. İzlanda maçını bir an önce oynamak ve Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantilemek istiyoruz. Her şeye hazır olmak lazım. Panik yapmak, telaş yapmak doğru değil. Hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bunu unutmayalım öncelikle. İzlanda, biz bunları yendik yine yeneriz düşüncesiyle gelecek. O yüzden sakin kalmamız gerek. İki maçta da hedefimize ulaşmak istiyoruz. Gittiğimizle ilgili varsayımla konuşmak doğru değil. Taraftardaki rahatlığın güvenle alakalı olduğunu düşünüyorum ama oynamadan kazanılmıyor. Kendimize güveniyoruz, inanıyoruz ve maçı önemsiyoruz. Maç, bizim için son adım olacak. En küçük bir ihmale tahammül yok."

ALTAY BAYINDIR SÖZLERİ



"Altay Bayındır bizimle birlikte A Takım antrenmanında olacak. Kendisini görmek istiyoruz.”

EMRE BELÖZOĞLU MESAJI



"Emre Belözoğlu'nun tedavisi sürüyor. Sakat olsa bile bizimle olacak. Bizim için lider ve önemli bir oyuncu. O bizim kaptanımız. Sakatlığına rağmen oynamaya çalışıyor. Oynayıp oynayamayacağına yarın bakacağız ancak kamptan kesinlikle ayrılmayacak."

"GELECEK NESİLLERE ÖRNEK OLACAKLAR"



Avrupa'da oynayan futbolcularımızın gelecek nesillere örnek olacağını düşünüyorm. Bu sayı daha da fazlalaşmalı.

EMEKLİLİK CEVABI



"Ben İzlanda maçını da final görüyorum. 2022'de olmak istiyoruz ama yarın ne olacağını bilmiyoruz. Üzülmeyin yani, gitmiyorum şimdilik. Bunları İzlanda maçından sonra konuşuruz."