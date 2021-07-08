Şenol Güneş'ten prim ve maaş iddialarına yanıt

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında Milli Takım'daki prim ve maaş tartışmalarıyla ilgili soruyu yanıtladı. Twitter'da açılan #ŞenolGüneşKonuşmaİstifaEt başlığı altında kullanıcılar Güneş'in açıklamalarını tartışıyor.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş; Milli Takım'daki prim ve maaş tartışmalarıyla ilgili soruyu yanıtladı.

Güneş "Kimse prim almadı çünkü sonuç gelmedi; maç kazanmadık. Katıldığıınız zaman 9-10 milyon civarında... Başarının takdiri yönetimindir. Ekstra bir para vermiyor, ne kadar vereceğine o karar veriyor. Benim maaşım ilk günden beri konuşuluyor, turnuvayla ilgisi yok. Ne aldığımı gazeteciler yazıyor, başkan açıklama yapıyor ama yine yalan yazılıyor. Beni bırakın, isterse hiç para almayayım! Benim TFF'den de kulüplerden de alacağım var. Hiç böyle bir dava açtığımı gördünüz mü? Dava açınca da 'Dava açtı' diyorsunuz. Ülkemizde kültür bu. '3.2 milyon Euro alıyor' yazılıyor. Kimse Euro almıyor ya. Yalan yazan sen, yalancı ben; nasıl oluyor ya! Kimse döviz almıyor. Ben almıyorum. Ben sana cevap vermeye mecbur muyum? Rakamı sana söylemek zorunda mıyım? Demek ki daha önceki kamplarda hiçbir şey olmamış; yalan yazılmış demek ki. Keşke kamp güzel geçmeseydi, kavgalı geçseydi. Keşke tartışsaydık da hırslanırlardı belki. Sonucu tartışırken olmayan bir şey konuşulmasın. Türkiye'de Türk insanını bu kadar aşağılamak ne demek!" ifadelerini kullandı.