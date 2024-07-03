TRT spikeri zafer sarhoşu: Resmen kendinden geçti

TRT spikeri Özkan Öztürk kaleci, Türkiye-Avusturya maçında Mert Günok’un topu kurtarmasının ardından kendinden geçti.

Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile Türkiye takımları Leipzig Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın son dakikalarında milli kaleci Mert Günok, kalesine gelen topu kurtardı.

O anları TRT spikeri Özkan Öztürk büyük bir heyecanla anlattı. Öztürk, “Mert ahtapot musun? Örümcek misin? Harikasın” diye haykırdı.