Türkiye 2 - 0 Fransa

A Milli Takımımız, Euro 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki 3. maçında Konya'da Fransa ile karşılaştı. Maça çok kontrollü başlayan Ay-Yıldızlılarımız savunmada yüksek konsantrasyonla oynarken, kontra atakla etkili olmaya çalıştı.

Dakikalar 30'u gösterdiğinde Cengiz Ünder'in ceza sahasına ortasında Merih Demiral'in indirdiği topa Kaan Ayhan kafayı vurdu ve milli takımımızı 1-0 öne geçirdi. Golden sonra iyice morallenen Türkiyemiz, Fransa kalesine iyice yüklenmeye başladı.

38'de Varane'ın hatası sonrası topu alan İrfan Can pasını aktardı ancak Burak Yılmaz istediği vuruşu yapamayınca top Lloris'te kaldı. 2 dakika sonra ise Burak Yılmaz'ın yaptığı presle topu kazanan Dorukhan'ın pasında sağ çaprazdan şutunu atan Cengiz Ünder, Lloris'i avladı ve milli takımımızı devreye 2-0 önde götürdü.

Ay-Yıldızlılarımız ikinci yarıda da kontrolü bir an olsun bırakmadı. 55'te Burak Yılmaz ve 56'da Kenan Karaman gole çok yaklaştı ancak Lloris buna izin vermedi. 70. dakikada ise Mahmut Tekdemir 30 metreden vurdu ancak Fransa adına maçın yıldızı olan Lloris yine kalesinde devleşti.

Kalan dakikalarda da son şampiyon Fransa'ya şans tanımayan A Milli Takımımız sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak 3'te 3 yaptı ve grupta liderliğe yükseldi. Fransa ise 6 puanda kaldı. Millilerimiz, Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından oynadığı 5. maçından da galibiyetle sona erdi.

Türkiye: 2 - Fransa: 0

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Damir Skomina, Jure Praprotnik, Robert Vukan (Slovenya),

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Dorukhan Toköz (Dk. 89 Abdülkadir Ömür), Cengiz Ünder (Dk. 84 Yusuf Yazıcı), İrfan Can Kahveci (Dk. 79 Ozan Tufan), Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Fransa: LIoris, Digne (Dk. 46 Mendy), Umtiti, Varane, Pavard, Matuidi (Dk. 46 Coman), Pogba, Sissoko, Griezmann, Giroud (Dk. 72 Ben Yedder), Mbappe

Goller: Dk. 30 Kaan Ayhan, Dk. 40 Cengiz Ünder (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 39 Mahmut Tekdemir, Dk. 45+1 Merih Demiral (Türkiye), Dk. 45+1 Umtiti, Dk. 86 Coman (Fransa)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

17. dakikada sağ kanattan Cengiz Ünder'in ortasında, ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Dorukhan Toköz'ün vuruşunda Kenan Karaman ofsaytta kaldı.

19. dakikada Fransa'nın geliştirdiği atakta Mbappe'nin ortasına yükselen Griezmann'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

30. dakikada ay-yıldızlı ekip öne geçti. Cengiz Ünder'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Merih Demiral kafayla topu altıpas üzerine gönderdi. Topa iyi yükselen Kaan Ayhan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

38. dakikada İrfan Can Kahveci rakibinden çaldığı topla ceza sahası içerisine hareketlenerek meşin yuvarlağı Burak Yılmaz'a gönderdi. Bu oyuncunun altıpas üzerinden zayıf vuruşunda top kaleci LIoris'te kaldı.

40. dakikada milliler farkı 2'ye çıkardı. Dorukhan Toköz'ün ara pasına hareketlenen Cengiz Ünder'in ceza sahası içerisinden sağ çaprazdan sert şutunda top ağlara gitti: 2-0

43. dakikada Cengiz Ünder'in sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında Merih Demiral'ın kafa vuruşu yandan auta gitti.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

54. dakikada Kenan Karaman'ın rakibine baskıyla kazandığı topu ceza sahası içerisindeki Burak Yılmaz'a gönderdi. Burak'ın sol çaprazdan vuruşunda kaleci LIoris topu güçlükle kornere çeldi.

55. dakikada Cengiz Ünder'in sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında topa iyi yükselen Kenan Karaman'ın vuruşunda topu kaleci LIoris uzaklaştırdı.

56. dakikada Griezmann'ın sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında Mert Günok topa hakim oldu.

69. dakikada Burak Yılmaz'ın pasında Mahmut Tekdemir'in ceza yayı önünden sert şutunu kaleci LIoris güçlükle kornere çeldi.

79. dakikada Cengiz Ünder'in sağ korner çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten auta gitti.

80. dakikada Griezmann'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Mert Günok topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

85. dakikada Kenan Karaman'ın ara pasına hareketlenen Burak Yılmaz ceza sahası içinden vuruşunda top kale direği dibinden auta gitti.

MAÇTAN NOTLAR

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında Fransa ile karşılaşan Türkiye A Milli Futbol Takımı, bu mücadeleye Moldova maçına göre üç değişiklikle çıktı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekibin bundan önce oynadığı Moldova maçına göre Fransa karşılaşmasında ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Moldova maçında ilk 11'de görev verdiği Deniz Türüç, Cenk Tosun ve Hakan Çalhanoğlu'nun yerine Fransa karşısında Cengiz Ünder, İrfan Kahveci ve Kenan Karaman'a şans tanıdı. Emre Belözoğlu'nun yokluğunda Burak Yılmaz sahaya takım kaptanı olarak çıktı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KASAPOĞLU TRİBÜNDE

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile karşılaşmayı tribünden takip etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nın tribünleri karşılaşma öncesinde tamamen doldu. Stadın çatısına 45 Türk bayrağı asılırken, seyirciler için de koltuklara 42 bin Türk bayrağı bırakıldı. Stadın dışındaki aydınlatma direklerine de 50 Türk bayrağı asıldı. Yaklaşık 2 bin 100 Fransız taraftar da takımlarını desteklemek için tribündeki yerlerini aldı.

MİLLİ TAKIMA COŞKULU KARŞILAMA

A Milli Futbol Takımı, maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda taraftarlarca coşkuyla karşılandı. Ay-yıldızlı ekibi "Türkiye" tezahüratlarıyla karşılayan çok sayıda taraftar, kırmızı-beyaz meşale yaktı.

MAÇTA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Konya Emniyet Müdürlüğü, maçın oynanacağı stat ve çevresi ile kent merkezinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Stat ve çevresinde yaklaşım 4 bin polis görevlendirilirken, stada giren futbolseverler de detaylı üst aramasından geçirildi.

GRUP LİDERLİĞİNE YÜKSELDİK

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu üçüncü maçında Türkiye, Fransa'yı 2-0 mağlup etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda rakibini konuk eden A Milli Takım, ilk yarıda Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder ile bulduğu gollerle 2-0 üstünlük yakaladı. İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan milliler, sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

H Grubu'ndaki ilk iki maçında Arnavutluk'u 2-0 ve Moldova'yı 4-0 yenen A Milli Takım, son dünya şampiyonu Fransa'ya da üstünlük kurdu. Grubunda üst üste üçüncü galibiyetini alan ve puanını 9'a çıkaran Türkiye, liderliğe yükseldi. Grupta ilk mağlubiyetini alan Fransa ise 6 puanla ikinci sıraya geriledi.

FRANSA'YA KARŞI TARİHİ GALİBİYET

Milli takım, tarihinde ilk kez Fransa'ya üstünlük sağladı. Rakibiyle 10 yıl sonra karşı karşıya gelen milli takım, sahadan galibiyetle ayrılmasını bildi. Rakibiyle ilk kez 1996'da karşılaşan milli takım, sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. 2000'deki özel karşılaşmada rakibine yine 4-0 yenilen A Milli Takım, 2003'te Konfederasyon Kupası mücadelesinde 3-2 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Fransa'ya 2009'daki özel maçta 1-0 yenilen Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakibini 2-0 mağlup ederek şansızlığını kırdı. İki takım arasında oynanan 5 maçta Türkiye 4 gol atarken, Fransa 12 gol buldu.

HEM HÜCUMDA HEM SAVUNMADA BAŞARILI

Türkiye, elemelerde hem hücumda hem savunmada başarılı futboluna devam etti. H Grubu'nda fileleri 8 kez havalandıran milliler, üçüncü maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN GALİBİYET SERİSİ SÜRÜYOR

Ay-yıldızlı ekip, Fransa galibiyetiyle teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2019 yılındaki beşinci maçını da kazandı. Milliler, ikinci kez takımın başına geçen Güneş yönetiminde üst üste beşinci galibiyeti aldı.

Güneş'in teknik direktörlüğünde bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk'u Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 yenen A Milli Takım, yılın ikinci maçında Eskişehir'de Moldova'yı 4-0 mağlup etti. Antalya oynadığı özel maçlarda Yunanistan'a 2-1, Özbekistan'a da 2-0 üstünlük kuran Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ise Fransa'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı. Bu arada ay-yıldızlı ekip, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 11 Haziran Salı günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.

SAHA ORTASINDA BÜYÜK SEVİNÇ

Karşılaşmanın ardından teknik direktör Şenol Güneş ve milli futbolcular, saha ortasında galibiyeti kutladı. Ay-yıldızlı oyuncular, daha sonra tek tek tribünleri dolaşarak taraftarlarla galibiyetin coşkusunu yaşadı.

