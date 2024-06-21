Türkiye'nin Portekiz maçı muhtemel 11'i belli oldu

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO) 2024 F Grubu ikinci maçında yarın Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Maçın muhtemel 11'i belli oldu.

BVB Dortmund Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer’in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stefan Lupp ve Marco Achmüller üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise İspanya Futbol Federasyonu’ndan Jeses Gil Manzano olacak. Mücadelede VAR görevini ise Almanya’dan Bastian Dankert yapacak. Gruptaki ilk maçında Gürcistan’ı 3-1 mağlup eden Ay-yıldızlılar, ilk maçlar sonunda grupta liderlik koltuğuna oturmuştu. Portekiz maçında da puan ya da puanlar hedefleyen milliler, gruptaki liderliğini de sürdürmek istiyor.

MİLLİLERİN RESMİ MAÇLARDA GALİBİYETİ YOK

İki ülke 3’ü hazırlık olmak üzere toplamda 9 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 2’sini Türkiye kazanırken, Portekiz 7 kez sahadan galip ayrıldı. Milliler, iki galibiyeti de hazırlık maçlarında elde ederken, resmi maçlarda rakibine diş geçiremedi. İki ülke son olarak 2022 Dünya Kupası Elemeleri Play-Off Turu yarı finalinde karşı karşıya gelirken milliler, sahadan 3-1’lik skorla mağlup ayrılmıştı. Öte yandan iki takım Avrupa Şampiyonaları tarihinde 3 kez karşı karşıya gelirken, Portekiz EURO 96’da 1-0, EURO 2000 ve EURO 2008’de ise 2-0’lık skorlarla galip gelen taraf olmuştu.

İRFAN CAN DIŞINDA EKSİK YOK

Öte yandan İtalya maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan İrfan Can Kahveci, Portekiz mücadelesinde de forma giyemeyecek. İrfan Can Kahveci’nin grubun son maçı olan Çekya mücadelesinde ise forma giyip giyemeyeceği daha sonra yapılacak kontrollerden sonra belli olacak. Öte yandan Ay-yıldızlılarda İrfan Can Kahveci dışında eksik isim bulunmuyor.

TEK DEĞİŞİKLİK OLABİLİR

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan maçının 11’ine göre tek değişikliğe gidebilir. Tecrübeli teknik adam, sol kanatta Kenan Yıldız’ın yerine ilk maçta sonradan oyuna giren ve skor katkısı veren Kerem Aktürkoğlu’nu sahaya sürebilir. Kaleyi ilk maçta olduğu gibi Mert Günok’a teslim edecek İtalyan teknik adam, savunma dörtlüsünü; Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu’ndan oluşturacak. Montella, orta alanda Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü üçlüsünü de bozmayacak. Sağ kanatta Arda Güler’e formayı verecek olan Montella, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu’na formayı teslim edebilir. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Barış Alper Yılmaz olacak.

A Milli Futbol Takımı’nın muhtemel 11’i şöyle: “Mert Günok - Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu (Kenan Yıldız), Barış Alper Yılmaz."